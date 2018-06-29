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Kadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Kadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.

D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan'a, Konuralp Hayat'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle Özkan'ın pantolon bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.

GÖRGÜ TANIĞI:YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI

Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,“Yaya geçidinden geçerken araç çarptı" diye konuştu. Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldıKadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldıKadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldıKadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı

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