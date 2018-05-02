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Kadıköy'de kiliseye saldırı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

KADIKÖY Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.'nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor. Serdar K. mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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