Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan 45 yaşındaki Serdar K.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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