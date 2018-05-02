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 Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

  Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.

 Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.
Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan 45 yaşındaki Serdar K.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K., sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi Kadıköy'de kiliseye saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi

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