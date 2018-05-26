Kadıköy'de kimyasal zehirlenmesi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartman görevlisi, binaya ait havuz suyunun temizliği için kullandığı kimyasaldan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Zühtüpaşa Mahallesi Itri Dede Sokağı'ndaki bir apartmanda görevli olarak çalışan Erol Demirci, havuz suyunun temizliği için kimyasal maddeyi havuza su pompalayan motora döktüğü esnada çıkan yoğun dumandan etkilenerek fenalaştı.
Durumun fark edilmesi üzerine görevli Demirci, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken itfaiyeye de haber verildi.
Dudullu Hazmat ( kimyasal olaylara müdahale aracı) ekibi kısa sürede olay yerine gelirken çevrede güvenlik şeridinin oluşturulmasının ardından itfaiye ekibi, kimyasal müdahale kıyafeti giyerek olay yerine girdi. İçerideki bidonların ağızlarına kapatıp dışarıya alan ekipler, yine arkadaşları tarafından dezenfekte edildi.
Yapılan incelemede asit ile sodyum hipokrolit solüsyonunun yanlış oranlarda karıştırılmasından dolayı olayın meydana geldiği anlaşıldı.
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