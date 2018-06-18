HABER

KADIKÖY'DE KÖPEĞE ŞİDDET; GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER Kamera Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL DHA Kadıköy'de köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S.

Haber: Serpil KIRKESER Kamera Cemil ÖZDEMİR -İSTANBUL DHA
Kadıköy'de köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakıldı.
Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şahin S. bina girişinde yatan köpeğe şiddet uygularken görülüyordu. Şahin S. dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne götürüldü. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
--------------------
-Şiddet gören köpek
-Dernek başkanın köpeği götürmesi
-Dernek başkanın açıklaması
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-Köpeğine yüzüne vurması
-Köpeği tutarak binadan çıkarması
-Köpeğin boynundan tutması
-İtmesi
-Genel ve detaylar

18.06.2018 - 03.53 Haber Kodu : 180618010

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Çavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (2) - YenidenÇavuşoğlu: Askerlerimiz aşama aşama Menbiç içine de girecek (2) - Yeniden
Bitkin halde bulunan yavru karaca, tedaviye alındıBitkin halde bulunan yavru karaca, tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.