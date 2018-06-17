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KADIKÖY'DE KÖPEĞE ŞİDDET KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Kadıköy'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Kadıköy'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe defalarca vuruyor, ardından da sürükleyerek dışarıya atıyor. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"SOHAYKO Derneği olarak olayı şiddetle kınıyoruz. Henüz Sakarya Sapanca'da meydana gelen vahşeti unutmadan Türkiye'nin her yerinden böyle görüntülerin gelmesi sebebiyle artık siyasetçilerin zaman kaybetmeden bir an önce bu yeni kanunu çıkartmaları gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Köpeğine yüzüne vurması
-Köpeği tutarak binadan çıkarması
-Köpeğin boynundan tutması
-İtmesi
-Genel ve detaylar

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