Kadıköy'de narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 313 polisin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde ve ara sokaklarda önceden belirlenen metruk bina ve evlere yönelik, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla "Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu" ismi verilen narkotik uygulaması yapıldı.
Eş zamanlı olarak gittikleri 57 adresten bazılarına kapıları kırarak girebilen ekipler, metruk bir evde yaklaşık yarım kilogram satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi. Sokak arasındaki bir metruk binada ise uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış şırıngalar ve kağıtlar bulundu.
Zırhlı araçlarla önlem alınan sokak aralarına giriş ve çıkışlarda da şüpheli kişilerin üstü aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.
Polis helikopterinin destek verdiği uygulamada gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.
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