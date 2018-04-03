Kadıköy'de otomobil park halindeki midibüse çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir otomobilin önce çöp konteynerine, daha sonra park halindeki midibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den Çamlıca yönüne seyreden Berk Kayan yönetimindeki 34 KYN 46 plakalı otomobil, Acıbadem Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir çöp konteynerine ve ardından park halindeki 34 BU 8032 plakalı midibüse çarptı. Midibüsün de önündeki 06 KB 1351 plakalı karavana çarpmasının ardından söz konusu otomobilin motoru alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar yangını söndürerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polisler yolun bir şeridini trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Berk Kayan ile Ömer İniş, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.