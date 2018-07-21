HABER

Kadıköy'de otomobil yandı; trafik felç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu. D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç alev alev yanarken araçtan çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Araç yangını nedeniyle Ankara yönünde yoğunluk oluştu.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Ada'ya geliyorGuterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Ada'ya geliyor
Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybettiAdana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

3 yaşındaki çocuğu döven bakıcı serbest kaldı!

3 yaşındaki çocuğu döven bakıcı serbest kaldı!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti

Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.