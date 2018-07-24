KADIKÖY'DE POLİS DENETİMİ

*Denetim havadan görüntülendi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA)
Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yapıldı. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet polisler ile özel harekat polisleri görev alırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan evler ve sokak üzerinde şüpheli görülen kişiler polis tarafından incelendi. Bir adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Görüntü dökümü:
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-Özel harekat polislerinin binaya girmesi
-Kapı kırılması
-Evde bulunan şırıngalar
-Boş binalar
-Genel ve detaylar
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