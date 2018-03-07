Kadıköy'de polisten kaçan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri 34 BH 0358 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, Kadıköy ve Üsküdar Emniyet Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip tarafından takibe alındı.
Kovalamaca sırasında havaya ateş açtığı iddia edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, Ünalan Mahallesi'nde bir otoparkın metal bariyerine çarptı. Hasarlı kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçışlarını sürdüren zanlılar, kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bu kişiler daha sonra emniyete götürüldü.
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