HABER

  KADIKÖY'DE POLİSTEN PROTESTO ÖNLEMİ  (1) 

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyenlere polis izin vermiyor.

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermiyor. Slogan atan bir kadın gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Slogan atan kadının gözaltına alınması

-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Afrin operasyonunda son durum! İşte Zeytin Dalı Harekâtında son dakika yaşananlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AB Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'den Reyhanlı'ya roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz’de PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor

Karadeniz’de PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor

Org. Hulusi Akar Suriye sınırında

Org. Hulusi Akar Suriye sınırında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.