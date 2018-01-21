  KADIKÖY'DE POLİSTEN PROTESTO ÖNLEMİ  (1) 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyenlere polis izin vermiyor.
Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermiyor. Slogan atan bir kadın gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Slogan atan kadının gözaltına alınması
-Polisin aldığı güvenlik önlemi
-Genel ve detaylar
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