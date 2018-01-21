Kadıköy'de polisten protesto önlemi (1) 

İhsan YALÇIN - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyenlere polis izin vermiyor.

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis burada toplanmalara izin vermiyor. Slogan atan bir kadın gözaltına alındı.

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