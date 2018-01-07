Kadıköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan kavgada1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir barın önünde otopark görevlisi ile müşteri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, müşteri olduğu belirtilen ancak henüz ismi belirlenemeyen kişi silahla vurularak öldürüldü, yine ismi belirlenemeyen bir kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
(AA)
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