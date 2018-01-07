HABER

Kadıköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 02:36 | Son Güncelleme 53 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan kavgada1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir barın önünde otopark görevlisi ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında, müşteri olduğu belirtilen ancak henüz ismi belirlenemeyen kişi silahla vurularak öldürüldü, yine ismi belirlenemeyen bir kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

Cinayet büro dedektifleri araştırıyor faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor!

Cinayet büro dedektifleri araştırıyor faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.