KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda bir kişi de yaralandı.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restauranttan çıkmak isteyen iki müşteriyle valeler arasınad araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı.

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.