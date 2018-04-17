Kadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir eğlence mekanında kavga sırasında iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokağı'nda bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, isimleri öğrenilemeyen iki kişiyi silahla yaralayan şüpheliler daha sonra araçlarıyla olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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