HABER

KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 03:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak bir kişi de yaralandı. Olaya karışan şüpheliler otomobille kaçtı.

Olay, Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar konuştu. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR
Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sokakta toplanan vatandaşlar
-Olay yerine şerit çekilmesi
-Yerdeki boş kovanlar
-Yaralının ambulansa götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

İlginizi Çekebilir

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SAT komandolarından gece yarısı operasyonu

SAT komandolarından gece yarısı operasyonu

IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.