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Kadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 06:37 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Kadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı. Olaya karışan şüpheliler otomobille kaçtı.

Olay, Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar konuştu. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR
Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralıKadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralıKadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralıKadıköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

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