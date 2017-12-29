Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suadiye'deki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı (32), kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ve yanındaki kişi, otomobille kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çakıcı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan şahsın, cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirtildi.

(AA)