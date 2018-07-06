HABER

Kadıköy'de silahlı yaralamaya karışan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:54 | Son Güncelleme

Kadıköy'de silahlı yaralamaya karışan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir iş yerine düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Sarraf Ali Sokak'ta bir kafeteryada önceki gece meydana gelen silahlı yaralama olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin belirtilen adresteki kafeteryada çalıştıklarını öğrenen şüphelilerin iş yerine gelerek çalışanlarla yine tartıştığı, daha sonra olay yerinden otomobille ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar aynı kafeteryaya gelerek silahla iş yerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.

Olayda kafeterya sahibi A.B. ile kafeterya çalışanlarından E.D, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hafif yaralandı. Çıkan arbedede kafeteryada bulunan müşterilerden O.Ö. ise darbedildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Saldırıya karışanların B.U, R.Ö. ile A.E.B. olduğunu tespit eden ekipler, bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklamasıAK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması
Denizli'de anneler çocuklar için yürüdü Denizli'de anneler çocuklar için yürüdü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kadıköy silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK, '13. Cumhurbaşkanı' ifadesini kaldırdı

YSK, '13. Cumhurbaşkanı' ifadesini kaldırdı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.