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KADIKÖY'DE SIR ÖLÜM

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

* Ölü bulunan gencin, kanlar içindeki sevgilisi de hastaneye kaldırıldı.

* Ölü bulunan gencin, kanlar içindeki sevgilisi de hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kadıköy Acıbadem'de 24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal kız arkadaşının oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7 katın penceresinden düştüğü tespit edilen Tongal'ın evde bulunan kız arkadaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Tongal'ın apartmanın 7. katında düştüğünü tespit etti. Dairenin Tongal'ın kız arkadaşına ait olduğu kız arkadaşının da olay anında evde olduğu öğrenildi. Yüzünde kanlar olan A.Ö olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Cesedin görüntüsü
-Polis ve ambulans ekipleşrnnden görüntü
-Çevredeki vatandaşların görüntüsü
-Vatandaşlarla röp
-Daireden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vesikalık
-Cenaze aracının gelmesi
-Genel ve detay görüntüler

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