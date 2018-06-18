Kadıköy'de sokak köpeğine şiddet iddiası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de sokak köpeğine şiddet uyguladığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişindeki merdivenlere oturan sokak köpeğine şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli Ş. A, vatandaşlar tarafından Karakolhane Caddesi'nde yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Ş.A, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hayvanseverlerin ve çevredeki vatandaşların şikayetçi olduğu Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

