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KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ BAVUL HAREKETLİLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bulunan sahipsiz bavul için olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bulunan sahipsiz bavul için olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.
Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis. güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine bomba imha imha uzmanları bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
-Bavuldan görüntü
-Polisin önlem alması
-Şerit çekmesi
-Detaylar

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