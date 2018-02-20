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KADIKÖY'DE TEHLİKELİ YIKIM KAMERADA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında bir sürücünün tehlike atlatması saniye saniye kameraya yansıdı.

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında bir sürücünün tehlike atlatması saniye saniye kameraya yansıdı. Çevre güvenliği alınmadan yapılan yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, sokaktan geçen aracın üstüne düştü. Yıkım yapılırken sokaktan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay, bu akşam saatlerinde Fenerbahçe, Tunaman sokakta meydana geldi. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinasının darbesiyle, binanın iki katı kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. O sırada sokağa giren bir otomobil, tehlike atlattı. Otomobilin üzerine moloz parçaları düşerken bu anlar yoldan geçmekte olan bir kişinin telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

"TEHLİKELİ VE NORMLARA UYGUN YIKIM YAPILMIYOR"
Bir mahalleli, "Tehlikeli ve normlara uygun yıkım yapılmıyor. Yıkım yapıldıktan sonra devamında aynı şeyler izlenmiyor. Hafriyat kamyonları çamurlu şekilde sokakta devam ediyor. Sadece çamur sokak kirliliği değil, aynı zamanda arabaların kaymasına ve kazalara sebebiyet veriyor. Araba kazası bir şeklide maddi olarak kurtulur ama önünde insan varken araba duramadığında bu araba değil kamyon olduğunda çok daha büyük sorunlara sebebiyet veriyor. Şikayetçiyim. Oturduğum bina yapılırken bende büyük ihtimal etrafa zarar verdim. Ama bu kadar vahşice ve bu kadar rant uğruna insan hayatını hiçe sayarak bir zarar verildiğini zannetmiyorum o dönem. Bu kimin izni ile oluyor, kimin göz yumması ile oluyor? Veballeri boyunlarına artık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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(Cep telefonu)
-Makinanın darbesiyle iki katın çökmesi
-O esnada yola sapan araç
-Yıkım esnasında kayda geçen görüntüler
(Aktüel)
-Yıkılan bina
-Mahalle sakini ile röportaj
-Detaylar

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