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Kadıköy'de tekne kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de motoru arızalanan bir teknenin beton zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ramazan EĞİR/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de motoru arızalanan bir teknenin beton zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy açıklarında saat 17. sıralarında meydana geldi. Bir yolcu teknesi motor arızası nedeniyle hızını alamayıp beton zemine çarptı. Kazada, 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edildin ambulanslarla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza yapan teknenin personeli çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

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