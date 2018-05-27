Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki 07 AB 417 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle Göztepe mevkisinde kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Serkan A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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