HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 07:03 | Son Güncelleme

Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki 07 AB 417 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle Göztepe mevkisinde kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Serkan A, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı kadıköy Kaza

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.