Kadıköy'de trafik kazası : 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı Bostancı istikametinde seyreden Necati A'nın kullandığı 34 PU 6382 plakalı otomobil, Şaşkın Bakkal civarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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