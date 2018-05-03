Kadıköy'de trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 9744 ve 34 T 3964 plakalı otomobiller, Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde çarpıştı.
Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansların olay yerine ulaşmasını sağlamak için vatandaşlar kazaya karışan otomobili iterek yolu açtı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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