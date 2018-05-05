Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, 11 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada, apartman sakinleri binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

