Kadıköy'de yangın... Dairede mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kadıköy, Caferağa Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın içini dumanlar kapladı. Bina sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada 3 kişi dairede mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.