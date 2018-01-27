Kadıköy'de yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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