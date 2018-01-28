Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozyatağı Bağlantı Yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Köseoğlu’nun (35) kullandığı 41 EF 293 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ışıklarda bekleyen iki otomobile ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen yönden gelen 4 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün çarptığı bazı araçların içerisinde sıkışan vatandaşlar çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, kazada hasar gören otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

"YARALILARDAN BİRİ BEBEKTİ"

Kazayı gören bir vatandaş ise “Atatürk Caddesi’nin başında başladı, tak diye bir ses geldi. Hiçbir şekilde kontrolünü de kaybetmedi aynı şeritten devam etti. Işıklarda duran kırmızı arabaya vurdu. Öbür şeride geçip 3-4 tane daha arabayı altına aldı. 7-8 tane yaralı olduğunu düşünüyorum bir tanesi bebekti, ilk önce ona müdahale ettiler zaten. 100 km hızı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)