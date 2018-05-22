Kadıköy'deki Afrin protestosuna ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için 21 Ocak'ta Kadıköy'de toplanarak kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle 11'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 11'i tutuklu 13 sanık ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Sanıkların savunmalarının ardından avukatları da söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini ve haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Tahliyelerin ardından davada tutuklu sanık kalmadı.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindeki bazı hesaplardan Kadıköy Altıyol'da "Afrin operasyonu ve Afrin savaşına hayır" adı altında 21 Ocak'ta saat 17.00'de gösteri yürüyüşü düzenleneceğine ilişkin çağrı yapıldığı anlatılıyor.
Bu çağrı üzerine toplanan sanıkların, güvenlik güçlerinin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri için dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen slogan atarak protestolarına devam ettikleri anlatılan iddianamede, bunun üzerine sanıkların gözaltına alındığı kaydediliyor.
İddianamede, 13 sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.
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