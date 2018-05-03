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Kadıköy'deki kiliseye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp çöp konteynerlerindeki çöpü kilisenin önüne döktüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kilisenin duvarına yazı yazıp önüne çöp döktüğü iddia edilen şüpheli, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için hastanede müşahede altında tutulacak.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi'ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kilise önüne çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan S.K, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.

Şüphelinin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" şeklinde yazı yazdığı ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K. (45) adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği öne sürülmüştü.

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