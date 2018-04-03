Kadıköy'deki yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Fikirtepe'de 20 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Mandıra Caddesi'nde bulunan ve inşaatı devam eden binanın 12. katında başlayan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Kadıköy, Erenköy, Ünalan ve Üsküdar'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Asansör şaftındaki kablolardan başladığı ve şaft boyunca sürdüğü belirtilen yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, müdahale sırasında 68 metrelik merdiven aracını da kullandı.
Yangın, binada hasara yol açtı.
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