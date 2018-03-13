Kadıköylü çocuklar Çanakkale anmasında sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma programı hazırladı.
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde yarın düzenlenecek etkinlikte, belediyenin ücretsiz sanat eğitimi verdiği Çocuk Sanat Merkezi'nin bağlama orkestrası ve halk müziği korosu, Çanakkale Zaferi'ni türkülerle anacak.
Bülent Yılmaz'ın şefliğinde sahne alacak öğrenciler, Çanakkale türkülerinden Trakya ve Ege ezgilerine geniş bir repertuvarı müzikseverlere sunacak.
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