"Kadıköy’ün kültür sanatında çocuklar öncelikli"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Sadece tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeliyiz. Öncelikle çocukların kültür, sanat ve sporla tanışmasını, bu faaliyetlerin içinde olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Kültür sanat editörleriyle Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezinde bir araya gelen Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesinin kültür sanat çalışmalarına dair bilgi vererek, belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve atölyelerden isteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiğini anlattı.

Kurumları ve programları geleceğe dönük olarak hazırladıklarını aktaran Nuhoğlu, "Kültür sanata merakı ve ilgisi olanların bu alanda üretici olmalarının da yollarını açarak kurs ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Sadece tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu noktada da kültür sanatın önemi ortayı çıkıyor. Öncelikle çocukların kültür sanat ve sporla tanışmasını ve bu faaliyetlerin içinde olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü çocukların kültür sanatla haşır neşir olması ileriki yaşlarında hayata bakışını olumlu yönde etkiler." ifadelerini kullandı.