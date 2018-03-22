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"Kadıköy’ün kültür sanatında çocuklar öncelikli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu: - "Sadece tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeliyiz. Öncelikle çocukların kültür, sanat ve sporla tanışmasını, bu faaliyetlerin içinde olmasını çok önemsiyoruz" - "3 bin 500 çocuk bizim Çocuk Sanat Merkezinde farklı dallarda eğitim alıyor. Karikatür Evi'ndeki atölye çalışmalarına bin 500'e yakın katılım oldu. Gençlik Sanat Merkezimizden bin 500 genç faydalanıyor. Bu projelerin ilham kaynağı olmasını, başka yerlerde de uygulanmasını çok önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Sadece tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeliyiz. Öncelikle çocukların kültür, sanat ve sporla tanışmasını, bu faaliyetlerin içinde olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Kültür sanat editörleriyle Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezinde bir araya gelen Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesinin kültür sanat çalışmalarına dair bilgi vererek, belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve atölyelerden isteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiğini anlattı.

Kurumları ve programları geleceğe dönük olarak hazırladıklarını aktaran Nuhoğlu, "Kültür sanata merakı ve ilgisi olanların bu alanda üretici olmalarının da yollarını açarak kurs ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Sadece tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu noktada da kültür sanatın önemi ortayı çıkıyor. Öncelikle çocukların kültür sanat ve sporla tanışmasını ve bu faaliyetlerin içinde olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü çocukların kültür sanatla haşır neşir olması ileriki yaşlarında hayata bakışını olumlu yönde etkiler." ifadelerini kullandı.

- "Uykudan Önce Tiyatro"da çocuklar oyun izleyecek

Nuhoğlu, sanatın gelişmediği toplumların zengin olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilgi ağırlıklı eğitim sistemi dünyada kalktı. Artık kişisel özelliklerin geliştirilmesi üzerine eğitim kurgulanıyor. Yani kişisel gelişimde hem spora hem kültür sanata yönelim arttı. Biz de Kadıköy'de buna ağırlık veriyoruz. Örneğin 3 bin 500 çocuk bizim Çocuk Sanat Merkezinde farklı dallarda eğitim alıyor. Karikatür Evindeki atölye çalışmalarına bin 500'e yakın katılım oldu. Gençlik Sanat Merkezimizden bin 500 genç faydalanıyor. Bu projelerin ilham kaynağı olmasını, başka yerlerde de uygulanmasını çok önemsiyoruz."

Etkinliklerden yılda 1 milyona yakın sanatseverin yararlandığına işaret eden Nuhoğlu, yetişkinler için sürekli yenilenen bir programla kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi.

Nuhoğlu, sadece çocuklara yönelik faaliyetler yapan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezinde etkinliklerine ocak ayında başlandığını belirterek, çocukların nisan ayından itibaren "Uykudan Önce Tiyatro" projesi kapsamında cuma ve cumartesi akşamları oyun izleyebileceğini sözlerine ekledi.

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