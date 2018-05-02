"Kadim Dostlar" sergisi açıldı

"Ebrunun bizim diğer eski sanatlarımızla olan imtizacı ve bütünleşmesinin, tevhide işaret etmesi gibi hususiyet vardır, İslam sanatlarında ve medeniyetinde. Bu bakımdan ebru farklı sanat dalları ile kullanımı ile rengarenk bir çalışma olması bakımından bugüne kadar çok tercih edilen bir sanat dalı olmuştur. Benim kanaatime göre, ebru biraz daha derviş meşrep bir sanattır. Çünkü nerede, ne zaman ihtiyaç duyulursa çok pahalı altınlı ve uzun zaman alacak işlerin yerine ebruyu hemen kullanmak mümkün olmuştur."

Ebrunun mütevazi bir sanat dalı olduğu değerlendirmesinde bulunan Açıkgözoğlu, şunları kaydetti:

Açıkgözoğlu, sergideki eserlerde eski kitap ciltlerinde olduğu gibi ebru sanatını ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "Sergimizin ismi 'Kadim Dostlar' oldu, çünkü ebru ve cildin kadim birlikteliğini tekrardan hatırlatmak istedik." dedi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine ilişkin açıklamada bulunan Açıkgözoğlu, sergide fonksiyonel kitaplar, kalem kutuları ve yazı altlıkları olmak üzere 39 eserinin yer aldığını söyledi.

- "Bu sergiyi Topkapı Sarayı'nda açmamız bir anlamda da ahde vefadır"

Bienal küratörü Serhat Kula ise ebrunun ilk olarak kitaplar üzerinde uygulandığına işaret ederek, "Ebrunun ilk kullanım alanını bu sergide canlandırmış oluyoruz. Ebru sanatı kitap kapakları üzerinde kullanıldıktan sonra çok farklı formasyonlara koştu. Hatta bienalimizde de ebru farklı modern çalışmalarla karşımıza çıktı." diye konuştu.

Kula, ebru ve cilt sanatının dünyaca meşhur örneklerinin Topkapı Sarayı'nda ortaya çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sarayın bu sergide mekan olarak kullanılmasının önemi çok büyük. Bu sergiyi Topkapı Sarayı'nda açmamız bir anlamda da ahde vefadır. Çünkü ebru sanatının ana medresesi olan kısmına bir gönderme yapmak istedik."

Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

