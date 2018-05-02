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"Kadim Dostlar" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Ebru sanatçısı Ahmet Sacit Açıkgözoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, Yeditepe Bienali kapsamında Topkapı Sarayı toplantı salonunda izlenime sunuldu - Açıkgözoğlu: - "Sergimizin ismi 'Kadim Dostlar' oldu, çünkü ebru ve cildin kadim birlikteliğini tekrardan hatırlatmak istedik"

İSTANBUL (AA) - Ebru sanatçısı Ahmet Sacit Açıkgözoğlu'nun hazırladığı eserlerden oluşan "Kadim Dostlar" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen Yeditepe Bienali kapsamındaki sergi, Topkapı Sarayı'nın toplantı salonunda izlenime açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine ilişkin açıklamada bulunan Açıkgözoğlu, sergide fonksiyonel kitaplar, kalem kutuları ve yazı altlıkları olmak üzere 39 eserinin yer aldığını söyledi.

- "Ebru derviş meşrep bir sanattır"

Açıkgözoğlu, sergideki eserlerde eski kitap ciltlerinde olduğu gibi ebru sanatını ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "Sergimizin ismi 'Kadim Dostlar' oldu, çünkü ebru ve cildin kadim birlikteliğini tekrardan hatırlatmak istedik." dedi.

Ebrunun mütevazi bir sanat dalı olduğu değerlendirmesinde bulunan Açıkgözoğlu, şunları kaydetti:

"Ebrunun bizim diğer eski sanatlarımızla olan imtizacı ve bütünleşmesinin, tevhide işaret etmesi gibi hususiyet vardır, İslam sanatlarında ve medeniyetinde. Bu bakımdan ebru farklı sanat dalları ile kullanımı ile rengarenk bir çalışma olması bakımından bugüne kadar çok tercih edilen bir sanat dalı olmuştur. Benim kanaatime göre, ebru biraz daha derviş meşrep bir sanattır. Çünkü nerede, ne zaman ihtiyaç duyulursa çok pahalı altınlı ve uzun zaman alacak işlerin yerine ebruyu hemen kullanmak mümkün olmuştur."

- "Bu sergiyi Topkapı Sarayı'nda açmamız bir anlamda da ahde vefadır"

Bienal küratörü Serhat Kula ise ebrunun ilk olarak kitaplar üzerinde uygulandığına işaret ederek, "Ebrunun ilk kullanım alanını bu sergide canlandırmış oluyoruz. Ebru sanatı kitap kapakları üzerinde kullanıldıktan sonra çok farklı formasyonlara koştu. Hatta bienalimizde de ebru farklı modern çalışmalarla karşımıza çıktı." diye konuştu.

Kula, ebru ve cilt sanatının dünyaca meşhur örneklerinin Topkapı Sarayı'nda ortaya çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sarayın bu sergide mekan olarak kullanılmasının önemi çok büyük. Bu sergiyi Topkapı Sarayı'nda açmamız bir anlamda da ahde vefadır. Çünkü ebru sanatının ana medresesi olan kısmına bir gönderme yapmak istedik."

Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Sacit Açıkgözoğlu Kadim Dostlar Yeditepe Bienali

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