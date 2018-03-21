"Kadim Türk Şehirleri" fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesi tarafından, fotoğraf sanatçısı Salih Doğan'ın Buhara, Semerkant, Taşkent gibi Türk şehirlerini konu aldığı ''Kadim Türk Şehirleri'' başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan sergide, Özbekistan'da yaygın olan İslam sanatları, ahşap oymacılığı ve el sanatları çalışmalarının yanı sıra Registan Meydanı, Şah Zinde, Kalan Minaresi, Mir Arab Külliyesi, Ark Kalesi, Gur-i Emir, Uluğbey Rasathanesi, İmam Buhari, Şah-ı Nakşibendi ve İmam Maturidi gibi kültürel ve dini mirasa dair önemli sembol eserlerin fotoğrafları da yer alıyor.

Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel varlıkların gelecek kuşaklara aktarılması noktasında serginin önemli olduğunu söyledi.

Türk medeniyetinin bir tarafının Kutül Bin Abbas, Emir Timur, İmam Buhari, Şah-ı Nakşibendi, İmam Maturidi gibi İslam dünyasını ruhunu vermiş bir ülke olan Özbekistan'a dayandığını aktaran Doğan, ''Son yıllarda Özbekistan'la olan ilişkilerin daha da gelişmesi, bu şekilde ortak kültürel varlıkların ve değerlerin öne çıkartılması ve buna ek olarak da bizlere, gelecek kuşaklara bu değerlerin aktarılması ve tanıtılmasında önemli bir misyon düşüyor. Sergide, kültürümüzün dinamizmini sağlayan, ruhunu oluşturan şehirleri göreceksiniz.'' diye konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de Küçükçekmece'nin kültür sanatla yaşayan bir ilçe olma özelliğini devam ettireceğini belirterek, sergide yer alan eserlerin çıplak gözle görüldüğü zaman çok daha güzel olduğunu ve fotoğrafların bir devrin muhteşemliğini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergi, 30 Mart'a kadar görülebilecek.