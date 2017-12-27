HABER

Kadın 11. yeni bölüm fragmanı: Enver, Şirin ile Yüzleşecek! (Kadın 10. son bölüm izle)

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 15:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kadın 11. bölüm fragmanı izleyenlerle paylaşıldı. Dizinin son bölümünde Enver, şüphelerini doru çıkartan bilgileri öğrendikten sonra Kadın 11. yeni bölümde Şirin ile yüzleşecek! Sarp ölümü ile ilgili Enver, Şirin'i ortaya çıkartacak mı? İşte Kadın 11. Bölüm fragmanı ve kaçıranlar için son bölümden detaylar ile izleme bağlantısı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın kritik bir bölümle daha izleyicinin ilgisini topladı. Özellikle Şirin cephesinde önemli gelişmeler yaşandı ki Kadın 11. yeni bölüm fragmanı da bu gelişmelerin devamına yer veriyor. Kadın yeni bölüm fragmanında görüleceği üzere Encer, Sarp'ın ölümü ile ilgili olarak İpek'le yüzleşecek. Bakalım bundan sonra pek ne yapacak?

SARP DA ÇOK ÜŞÜMÜŞ MÜDÜR?

Kadın yeni bölüm fragmanında Enver ile İpek arasındaki merakla beklenen kritik yüzleşmenin başlangıcı görülüyor. Enver, soğuktan yakınan İpek'e Sarp'ın boğulurken üşümüş olup olmadığını soruyor. Şaşkına düşen İpek düşünmediğini söyleyince de Enver, İpek'in üzerine gitmeye başlıyor. Bakalım Kadın yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı ve neler olacak?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer.

Kadın 10. bölüm için tıklayınız

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın son bölüm kadın yeni bölüm kadın 10. bölüm kadın 11. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı

Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı

Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

Son dakika! İstanbul'da yılbaşı öncesi dev operasyon!

Son dakika! İstanbul'da yılbaşı öncesi dev operasyon!

Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Son dakika: Şişli Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğine izin çıkmadı

Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.