Kadın 11. yeni bölüm fragmanı: Enver, Şirin ile Yüzleşecek! (Kadın 10. son bölüm izle)

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın kritik bir bölümle daha izleyicinin ilgisini topladı. Özellikle Şirin cephesinde önemli gelişmeler yaşandı ki Kadın 11. yeni bölüm fragmanı da bu gelişmelerin devamına yer veriyor. Kadın yeni bölüm fragmanında görüleceği üzere Encer, Sarp'ın ölümü ile ilgili olarak İpek'le yüzleşecek. Bakalım bundan sonra pek ne yapacak?

SARP DA ÇOK ÜŞÜMÜŞ MÜDÜR?

Kadın yeni bölüm fragmanında Enver ile İpek arasındaki merakla beklenen kritik yüzleşmenin başlangıcı görülüyor. Enver, soğuktan yakınan İpek'e Sarp'ın boğulurken üşümüş olup olmadığını soruyor. Şaşkına düşen İpek düşünmediğini söyleyince de Enver, İpek'in üzerine gitmeye başlıyor. Bakalım Kadın yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı ve neler olacak?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer.

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