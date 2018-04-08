Türkiye’nin ilk ve tek kadın bandosuna sahip Adana Kız Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı, bu yıl Portakal Çiçeği Karnavalı’nda kortej sonrası konser alanına alınmadıkları için tertip komitesine tepki gösterdi.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana’nın yanı sıra Türkiye için de önemli bir etkinlik olduğunu belirten Yakıcı, Türkiye’nin ilk ve tek kadın bando takımı olarak, karnavalı büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Karnavalın ilk başladığı yıl da bando takımı olarak kortejde yer aldıklarını belirten Yakıcı, “O yılın güzelliği ve mutluluğunun tadı damağımızda kaldı. Bu yıl çok daha güzel ve düzenli olur ümidiyle, Türkiye’nin ilk ve tek kadın bando takımı olan Adana Kız Lisesi Mezunları Bando Takımı olarak başvurduk. Bu yıl sadece özel kostümlü olanlar katılabilir dediler. Sayısını tam olarak bilemediğim gruplardan kaçı özel kostümlüydü hepimiz gördük. Bizler Adana Kız Lisesi Mezunları iş kadını ve emekli arkadaşlarla işimizden, ailemizden fedakarlık ederek okulumuza yakışan disipline yakışır bir şekilde çalışarak, özel tasarlanmış kostümlerimizle kortejin başlayacağı yer olan Galleria’nın girişine geldik. Ama girmek ne mümkün. Polis barikatları girişleri kapatmış. Araçlarda bulunan malzemelerimizle ortada kalakaldık. Davul ve bando malzemelerini o sıcakta taşımak zorunda kaldık. Korteje katılanların malzemelerini taşımaları için farklı bir geçiş noktası ayarlanabilirdi. Kortej sıralaması için ilgilenen görevliler ortalıkta yok. Bizim sıra numaramız 33. LÖSEV’in numarası 31. Biz hemen arkasındayız. Bizim arkamızdaki grup numarası 43. Peki aradakiler nerede? Bilen yok. Kortej yürüyüş alanı çok dar olduğundan enstrümanları çalmakta zorlandık” şeklinde konuştu.
"Konser alanına alınmadık"
Binbir güçlük ve sıkışıklık arasında korteji tamamlamayı başardıklarını söyleyen Belkıs Yakıcı, “Bizler, sırayla meydana alınıp, katılanların anons edileceğini, en azından ‘teşekkür’ edileceğini zannederken, konser alanına bile alınmadık. 20 yıldır STK’larda emek vermiş bir kişi olarak hayallerimizi hiç kaybetmemişiz ki, bunları düşünebiliyoruz. Tabii ki, hayalmiş. Kapıdaki görevli genç, ‘17’ye kadar olan grupları alıyoruz’ diyerek acı gerçeği suratımıza çarptılar. Bütün bando takımı ortada kalakaldık. Önceki karnavallarda da benzer sıkıntılar yaşadık ama hep ayıp olmasın diye susmuştuk. Bıktık artık bu ayrımcılıktan, emeğe saygısızlıktan. Karnaval komitesini işi bilenlerden oluşturun. 19 Mayıs gibi büyük organizasyonları yapan öğretmenlerimize de komitede yer verirseniz bu tür aksaklıkların yaşanmayacağını düşünüyorum” diye tepkisini dile getirdi.
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