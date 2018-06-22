Kadın bisikletçilere dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar

Muğla'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Ardahan'a geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin organizesinde Muğla'dan 19 Mayıs'ta "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne katılan kadınlar Ardahan-Artvin il sınırına ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için yürütülen projeye katılan kadınlardan Gülcan Turan, taşıdıkları Türk bayrağını Tuğçe Güner Yılmaz ve beraberindeki diğer bisikletçi kadınlara teslim etti.

Yılmaz ve beraberindeki kadınlar, kendilerine bisikletleriyle eşlik eden aileleri ile turu sürdürerek Ardahan'a geldi.

Grup lideri Tuğçe Güner Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında her ilde gönüllü kadınların, il sınırında devraldıkları bayrağı pedal çevirerek bir sonraki il sınırına kadar taşıdığını anlattı.