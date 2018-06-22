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Kadın bisikletçilere dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Muğla'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için yola çıkıp dönüşümlü olarak yurdu dolaşan kadın bisikletçiler Ardahan'a ulaştı - Grup lideri Tuğçe Güner Yılmaz: - "Bizi artık trafikte fark etsinler. Son zamanlarda 12 bisikletçi arkadaşımız öldü, bu bizi gerçekten çok üzdü. 19 Mayıs'ta başlattığımız etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek"

Muğla'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Ardahan'a geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin organizesinde Muğla'dan 19 Mayıs'ta "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne katılan kadınlar Ardahan-Artvin il sınırına ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için yürütülen projeye katılan kadınlardan Gülcan Turan, taşıdıkları Türk bayrağını Tuğçe Güner Yılmaz ve beraberindeki diğer bisikletçi kadınlara teslim etti.

Yılmaz ve beraberindeki kadınlar, kendilerine bisikletleriyle eşlik eden aileleri ile turu sürdürerek Ardahan'a geldi.

Grup lideri Tuğçe Güner Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında her ilde gönüllü kadınların, il sınırında devraldıkları bayrağı pedal çevirerek bir sonraki il sınırına kadar taşıdığını anlattı.

Yola Trabzon bayraktarı olarak çıktığını ancak kendisini Ardahan'da gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Şunu gördük ki gittiğimiz her ilde bir kapımız var, herkes kapısını bize açıyor. Amacımız trafikte özellikle kadın bisikletçilere dikkati çekmek. Bizi artık trafikte fark etsinler. Son zamanlarda 12 bisikletçi arkadaşımız öldü, bu bizi gerçekten çok üzdü. 19 Mayıs'ta başlattığımız etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek ve zafer bayramını kutlayacağız." diye konuştu.

Yılmaz, Ardahan'da gördükleri sıcak ilgi karşısında duygulandıklarını ifade ederek, "Bir amacımız da gelecek nesillere Atatürk'ü ve milli bayramları unutturmamak. Bugün Ardahan'da bizi gerçekten çok sıcak karşıladılar. Bu karşılamada emeği geçen Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar ile Ardahan Dağcılık İl Temsilcisi Nesrin Arslangörür'e çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar, bizi duygulandırdılar." dedi.

Katılımcı kadınların görevlerini il sınırlarında bir sonraki kadın bisikletçi gruba devrettikleri tur, birçok ilde sürdürülüp 30 Ağustos'ta başlangıç noktası Muğla'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan bisiklet Zafer turu

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