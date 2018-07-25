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"Kadın Çalışanların Güçlendirilmesi Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Hedefimiz, çalışan kadınların Hak-İş'te toplanmalarını sağlamak, Hak-İş'e bağlı sendikalarda üyeliklerini gerçekleştirmek ve onların çalışma hayatında karşılaştıkları bütün sorunlara çözüm bulmaktır" - "Kadın çalışanlarımızı, kadın emekçilerimizi daha çok roller üstlenmeye, daha etkin yerlerde bulunmaya, sendikal liderlik yapabilecekleri alanlarda daha fazla kendilerini geliştirmeye ve mücadele etmeye davet ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hedefimiz, çalışan kadınların Hak-İş'te toplanmalarını sağlamak, Hak-İş'e bağlı sendikalarda üyeliklerini gerçekleştirmek ve onların çalışma hayatında karşılaştıkları bütün sorunlara çözüm bulmaktır." dedi.

Arslan, "Yenilikçi Yönetmelerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı için bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Hak-İş'in kısıtlı kaynaklarla farkındalık oluşturabilecek projeleri hayata geçirdiğini belirten Arslan, konfederasyonlarının Kadın Komitesince hazırlanan bugünkü projenin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Daha fazla kadın çalışanın sendikalarda görev alması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, çalışan kadınların Hak-İş'te toplanmalarını sağlamak, Hak-İş'e bağlı sendikalarda üyeliklerini gerçekleştirmek ve onların çalışma hayatında karşılaştıkları bütün sorunlara çözüm bulmaktır. Hala çalışan kadınların ciddi şekilde kreş sorunu devam ediyor, aile ve iş yaşamını istediğimiz boyutta uyumlaştıramadık, hala çalışma şartlarını kadın-anne-eş olarak planlayıp hayata geçiremedik. Bunların getirdiği sorunları yaşıyoruz."

Hak-İş olarak kadın emekçilerin kendilerini sendika çatısı altında ifade etmesine imkan sağlayan Kadın Komitesini kurduklarını aktaran Arslan, komitenin alanında öncü bir oluşum olduğunu dile getirdi.
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- "Kadın çalışanlar sendika yönetimlerinde yer almalı"

Arslan, kadın çalışanlarla ilgili çalışmaları artık farklı bir aşamaya taşımak istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kadın üyelerimizin iş yerlerinde sendika temsilcisi, şubelerde şube yöneticisi, sendika genel merkezlerinde genel merkez yöneticisi, Hak-İş'te ise konfederasyon yönetim kurulu üyesi olarak yer almalarının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Biliyoruz ki bunlar dile getirmekle gerçekleşecek şeyler değil. Onun için Hak-İş olarak bunları hedef olarak koyuyoruz. Kadın çalışanlarımızı, kadın emekçilerimizi daha çok roller üstlenmeye, daha etkin yerlerde bulunmaya, sendikal liderlik yapabilecekleri alanlarda daha fazla kendilerini geliştirmeye ve mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu da sadece kadınların değil, kadın ve erkek tüm Hak-İş mensuplarının sorumluluğundadır."

Programa, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Habibe Öçal, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve kadın çalışanlar katıldı.

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