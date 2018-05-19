Kadın denizcilerden 44 günlük barış yolculuğu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- GEÇEN yıl Adriyatik'e yelken açan 4 Türk denizci kadından oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' adlı ekip, bu yıl 19 Mayıs'ta Akdeniz'de 44 gün sürecek barış yolculuğuna çıktı. Denize ve yelkene gönül veren ekibi, bu sabah arkadaşları uğurladı.

Denize ve yelkene gönül veren bilgisayar programcısı Kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan'dan oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, Akdeniz'de 44 gün sürecek barış yolculuğu için kara hazırlıklarını tamamlayıp, bu sabah denize açıldı. Geçen yıl Adriyatik seyrini gerçekleştiren kadınlar, bu kez Akdeniz'de barış için rota belirledi. 4 yelkenci kadından oluşan ekip, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sloganıyla 44 günlük yolculuğa, 13 metrelik 'Tutkumm' teknesiyle çıktı. Yelken tutkunu kadınlar, 22 limana uğrayıp, 1300 mil yol yapacak.

Kaptan Neşe Hasipek, aylardır bu seyre hazırlandıklarını belirterek, "44 gün sürecek Akdeniz yolculuğunda kadınların deniz olmaya devam edeceklerini göstermek istedik. 22 limana uğrayıp, 1300 mil yol yapacağız. Konaklayacağımız limanlarda da yine bizleri kadınlar karşılayacak. Yine kadınlarla dayanışma içinde olacağız. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle Akdeniz'i İskenderun'a kadar geçeceğiz. Kıbrıs'ta Karpaz ve Girne'ye gidip aynı rotayla geri döneceğiz. Seçim için 3 gün Finike'de konaklayıp, oy kullanmaya gideceğiz. Bu yıl ekibimiz daha zengin, ana ekibimize değişik etaplarda 20 kadın yelkenci de eşlik edecek. Kadınlar olarak yelkenle barış çağrısı yapacağız. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz" dedi.

Şule Kükrer ve Ferda Volkan'ın; yolculuk sonrası seyir fotoğraflarından oluşan sergisi ise Girne'de yelken dostları ile buluşacak. Sergiler, Bodrum da tekrarlanacak.