- "Kadın erkek ilişkilerinde adalet vazgeçilmez bir prensiptir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "Bizim için en önemli şey adalettir ve adaletli olmaktır. Kadın erkek günlük hayat içerisinde iç içe ve her an beraberiz. Her an dengeli ve sağlıklı ilişkiler yürütmek zorundayız. Hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım ki, İslam'ın bakışında kadın ve erkek birbirinin düşmanı değildir." dedi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Dini Referanslar Eşliğinde Toplumsal Cinsiyet Adaleti" konulu konferansa katılan Martı, burada yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet olgusunun izlerinin geçmişe kadar sürülebildiğini ve yaradılışa kadar uzadığını söyledi.

İki farklı cinsin yeryüzündeki macerasının, Allah'ın bir erkek bir de kadını yaratmasının ardından başladığını vurgulayan Martı, şunları kaydetti:

"Yaratılıştan itibaren toplumlar kadın olmayı ve erkek olmayı birbirlerine öğreterek devam etmişlerdir. Aslında her toplum bir kız ve oğlan çocuğunu zamanla farklı niteliklere sahip olan, çeşitli davranış modelleri geliştiren, rollerini üstlenen, sorumluluklarını bilen, hakları ve beklentileri değişik olan, bir erkek ve kadına dönüştürür. Her toplumda kız olarak ve erkek olarak doğmak aynı sonuçları vermez."