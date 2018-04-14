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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın 28. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:55 | Son Güncelleme

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın 28. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kuruluşunun 28. yıl dönümü, düzenlenen şenlikle kutlandı.

Fatih Balat'taki etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan kütüphanenin kurucu üyelerinden Füsun Ertuğ, kütüphane fikrinin 1990'ların sonunda ortaya çıktığını belirterek, "Yapılan çalışmaların belgelenmesi, derlenip toparlanması, kadın tarihinin görünür kılınması, kadınla ilgili her türlü edebi ve bilimsel her eserin bir araya getirilmesi ve kadın haberlerinin daha görünür olabilmesi için bunların derlenip toparlanması gerektiği düşünüldü. Kadın hareketinin 1990'ların başındaki ilk meyvesi diyebileceğimiz bu mekan ortaya çıktı. Başlangıçta çok az sayıda kitabımız vardı. Hemen hemen arşiv belge hiç yoktu. Yavaş yavaş büyük bir emek ve gönüllü desteğiyle bugünlere geldi." dedi.

Ertuğ, kütüphanenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'na bağlı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Atatürk Kitaplığı'nın konulu kütüphanesiyiz ve belediye tarafından tahsis edilmiş bir binada hizmet veriyoruz. Vakıf olarak da buradaki her şeyin sağlanmasından ve hizmet verilmesinden sorumluyuz. Bir kişi belediye kadrosunda çalışıyor. Geri kalan tüm kişiler, arşivci ve diğer arkadaşlarımız ise gönüllü ya da bizlerin mali desteğiyle projelerle burada çalışıyor."

Kütüphanenin ilk kurulduğu yıllarda kadınların eserlerinin yer aldığı çok sayıda sergi açıldığını kaydeden Ertuğ, "Her sergi açan kadın, serginin sonrasında eserlerini buraya bağışladı. Dolayısıyla burada görülen resim, heykel ve seramiklerin hepsi onların eserleri. Daha çok edebiyatla ilgili kadınların ürünlerini burada derliyoruz." diye konuştu.

Füsun Ertuğ, 2 yıl sonra 30. yılı kutlayacaklarının altını çizerek, günümüz koşullarında kadınların çok daha güçlü bir biçimde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven de vakfın 28. yılını güzel bir şenlikle kutladıklarını dile getirerek, "Önce Burcu Baysal'ın solistliğinde, tamburda Mücahit Kol, neyde İbrahim Özdemir ve vurmalı sazlarda Semih Yayla Bulut'un yer aldığı müzik grubundan Neveser Kökdeş şarkıları dinledik. Ardından flamenko dans gösterisi oldu. 16 kadın çok muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Ardından da vakıf yararına bir antika pazarı kurduk. Orada da gönüllülerimizin bize bağışladığı eserlerin dağıtımını yaparak vakfa gelir sağlamaya çalıştık." dedi.

Kütüphanede birçok koleksiyonun bulunduğunu kaydeden Hayatseven, şöyle devam etti:

"Koleksiyonumuz 14 bine yakın kitaptan oluşuyor. Kadınlarla ilgili ya da kadınların yazdığı kitaplar var. 60 tane özel arşiv var. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Amarge gibi 4 kuruma ait özel arşivler var. İlklerin ve öncülerin özel arşivleri var. İlk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'ın ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu'nun özel arşivi var. Vakıftaki en önemli gelişmelerden biri de dijitalleşme programı. 2 Mayıs'ta Müfide İlhan arşivini dijital kataloğunun kamuya açılış etkinliğini yapacağız."

Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak amacıyla kurulan kütüphane, 8 Mart 1990'da tüzel kişilik kazandı.

Kütüphanenin koleksiyon ve arşivleri, kadına dair her tür yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu materyal ve belgelerden oluşuyor.

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kadın Kadın Eserleri kütüphane

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