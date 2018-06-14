İSTANBUL (AA) - "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Yarışması"nda dereceye giren, mansiyona hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 44 fotoğraf, sanatseverlerle buluştu.
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen yarışmanın sergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Terminalinde izlenime sunuldu.
Bu yıl 2 bin 578 katılımcının 8 bin 602 fotoğrafla katıldığı yarışmanın birincisi "Kendirci Çocuk" adlı fotoğrafıyla Oya Akkul oldu. "Pencere" adlı fotoğrafıyla Gülseren Sarıgül ikinci, "Ayna" adlı fotoğrafıyla Filiz Gürsu üçüncü olurken, Cansel Özgüç, Selma Arslan ve Teberik Kölgeli mansiyona layık görüldü.
Seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı Güler Ertan, İzzet Keribar, Çerkes Karadağ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney'in yer aldığı fotoğraf yarışmasına, 2007 yılından bu yana 15 binden fazla katılımcı 62 binden fazla fotoğrafla katıldı.
Sergi, 25 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.
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