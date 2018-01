Kadın güreşi için olay sözler: TRT ve AA da takip ediyor, 'rezalet' sonlanmalı

"Ulusal ve uluslararası yarışmaları devletin haber kaynağı TRT ve AA da takip ediyor" diyen Gülümseyen, "Hoş olmayan, aileleri kapanması zor ‘psikolojik’ rahatsızlıklara sürüklerken, spor tarihi sayfalarına ‘kara leke’ olarak yansımasının izleri, kolay kolay silinmiyor. O nedenle bayan / kadın güreş rezaletinin bir an önce ‘dur’ denilmeli" ifadesini kullandı.

Gülümseyen'in "Güreşmeyen kadın, kız çocuğu kalmasın (mı?)" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kendini Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu olarak tanıtan Mustafa Çakır isimli zatın, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamaları dikkatimizi çekti; ‘Güneydoğu’da geçmişe dayalı örf ve töreler vardı. Kadınların bırakın güreş yapmasını spor yapması bile ayıp karşılanıyordu. İzin verilmiyordu. Ama şu anda Güneydoğu'da birçok kadın takımımız ve sporcumuz var.’ Kendini As Başkan olarak tanıtan şahsın açıklamalarından anlaşılıyor ki, örf ve törelerin hiçe sayılmasının bir karşılığı olarak ‘Güreşmeyen kadın, kız çocuğu kalmasın…’ Böylelikle, sürecin vahim boyutu bizzat As Başkan tarafından dillendirilmiş, gözler önüne serilmiş oldu…