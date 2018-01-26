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Kadın güreşi için olay sözler: TRT ve AA da takip ediyor, 'rezalet' sonlanmalı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:13 | Son Güncelleme 10 saat önce

Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, kadınlar güreş organizasyonlarını "ne dini, ne de milli bir anlayışla bağdaşmayan bir durum" olarak yorumladı.

Kadın güreşi için olay sözler: TRT ve AA da takip ediyor, 'rezalet' sonlanmalı

"Ulusal ve uluslararası yarışmaları devletin haber kaynağı TRT ve AA da takip ediyor" diyen Gülümseyen, "Hoş olmayan, aileleri kapanması zor ‘psikolojik’ rahatsızlıklara sürüklerken, spor tarihi sayfalarına ‘kara leke’ olarak yansımasının izleri, kolay kolay silinmiyor. O nedenle bayan / kadın güreş rezaletinin bir an önce ‘dur’ denilmeli" ifadesini kullandı.

Gülümseyen'in "Güreşmeyen kadın, kız çocuğu kalmasın (mı?)" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kendini Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu olarak tanıtan Mustafa Çakır isimli zatın, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamaları dikkatimizi çekti; ‘Güneydoğu’da geçmişe dayalı örf ve töreler vardı. Kadınların bırakın güreş yapmasını spor yapması bile ayıp karşılanıyordu. İzin verilmiyordu. Ama şu anda Güneydoğu'da birçok kadın takımımız ve sporcumuz var.’ Kendini As Başkan olarak tanıtan şahsın açıklamalarından anlaşılıyor ki, örf ve törelerin hiçe sayılmasının bir karşılığı olarak ‘Güreşmeyen kadın, kız çocuğu kalmasın…’ Böylelikle, sürecin vahim boyutu bizzat As Başkan tarafından dillendirilmiş, gözler önüne serilmiş oldu…

Ne dini, ne de milli bir anlayışla bağdaşmayan böyle bir durumun geldiği boyut içler acısı. Mustafa Çakır’ın, itiraf şeklindeki açıklamaları devam ediyor; ‘Bu takımlar minikler, yıldızlar ve gençlerde çok iyi seviyede. Gelişme konusunda büyüklerde de daha iyi olacak Allah’ın izniyle. Avrupa’da ilk üçteyiz. Şu anda İstanbul'da Beyoğlu Belediyespor, kadın takımını kurdu. Yine İstanbul’da ENKA Spor Kulübünün kadın takımı var. Bu kulüpler çocuklarımıza maddi bakımdan da destek oldular.” Güreş As Başkanının açık itiraflarından dolayı tebrik ediyoruz. Benim inanç yapım ve kişiliğim bu mesajı veriyor. Federasyon Başkanın ‘peygamber sporu’ As Başkanın ‘Allah’ın izniyle’ derken, işin uygulayıcısı görevinde bulunanlarının, nasıl bir ‘anlayış/düşünceye’ sahip olduklarının bir yansıması. Yaptıkları marifetmiş gibi bir de çekinmeden/sıkılmadan/utanmadan Allah’ın (cc) adını çirkin uygulamalarına karıştırıyor. As Başkanın açıklamalarına bakarak, merak etmiyor değilim; Enka ve Beyoğlu Belediyesi’nin kadın güreşiyle ne işi olabilir? Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan bu işe ne der? Sahi, hedef kitle neden Doğu ve Güneydoğu? ‘Çocuklar maddi yönden destekleniyor’ derken, başarısı olmayan sporcular sırf bayanlar / kadınlar güreşsin diye mi destekleniyor? Bu desteği kim veriyor? Federasyon Başkanı sürecin neresinde? Sahi, Cumhurbaşkanı Danışmanı Eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya’nın görüşü ne? Aslından soruların cevabı kendi içinde var ama, muhataplarının ‘cehalet/gaflet/menfaat’ uykusundan uyanmaları için, yine de sorma gereği duyuyoruz!..

Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır isimli şahıs, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak için ‘Kendisi eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olması sebebiyle kadın takımına destek veriyor.’ sözlerini kullanıyor. Doğrusu, Sayın Aşkın Bak’ın görüşlerini ben de merak ediyorum. Eğer Bakanımızın kadın güreşine yönelik bir desteği yok ise, Mutafa Çakır bu sözlerini, hangi kaynağa dayandırarak sarf ediyor? Bakın, süreç her geçen gün ‘kötüye’, ‘çıkmaza’ gidiyor. Büyük, genç, yıldız, minik… Ellerinden gelse, mini mini kızlarımıza da ‘mayo’ giydirip, mindere çıkaracaklar. Dün, Büyük Kadınların güreşmesi ayıplanırken, bugün yaş kategorisi ‘miniklere’ kadar düşüyor ve bu tabloya, sürece ‘halen’ seyirci kalınıyor ise, muhatapları/sorumlularını bir kez daha şiddetle kınıyorum. ‘Son pişmanlığın fayda etmeyeceği’ bir yerde, endişe ve kaygımızda bizleri haklı çıkaracak sadece bir soru; ‘Neden kadınlar evlendikten sonra güreşi bırakıyor?’ Cevap arayalım…

Yağlı güreş, aba güreşi, şalvar güreşi gibi tarihimizle özleşen güreşler yerini ‘modern’ sporların bir parçası olan ‘minder’ güreşine bıraktı. O da yetmedi (erkekler dahil) mayo diye adlandırılan kıyafetlerin kısa ve dar olmasından dolayı hoş olmayan görüntüler ortaya çıkmakta. Bu yetmezmiş gibi, tarihi süreçte bayan / kadın güreşi devreye sokuldu. Kadın güreşinin içerisinde yer alan isimler günü geldiğinde ‘evliler’ kervanına katıldılar. Bu evlilikleri onların, güreşten ellerini çekmelerine neden oldu. Bunun bir tek nedeni olabilir, geçmişleriyle ‘yüzleşmemek’. Peki, kaynak olacak görsel ve yazılı basın organları ne olacak? Özeli geçtik, ulusal ve uluslararası yarışmaları devletin haber kaynağı TRT ve AA da takip ediyor. Bir bayan /kadın güreşini aktüel olarak birçok kamerayla çekim ve fotoğrafları çekilip arşivlere girdiğinde, o görüntülerin muhatabı, ‘pişman’ olduğunda o kareler nasıl yok edilecek? Hoş olmayan, aileleri kapanması zor ‘psikolojik’ rahatsızlıklara sürüklerken, spor tarihi sayfalarına ‘kara leke’ olarak yansımasının izleri, kolay kolay silinmiyor. O nedenle bayan / kadın güreş rezaletinin bir an önce ‘dur’ denilmesi temenni ve duasıyla, Cuma günümüz mübarek olsun…

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Anahtar Kelimeler:
kadın güreşi akit yazarı ahmet gülümseyen

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
bence adam haklı. kadınların orasını burasını açarak, şekilden şekile girerek spor yapması dinen caiz olmaz. genc kızlarımız bedenlerini teşhir etmeyeyecekleri sportif ve kültürel faaliyetleri tercih etmeliler.
haklısın kardeşim sonuna kadar katılıyorum
güzel ülkem nereye gidiyor böyle dinci görünümlü dikizci adamlar bu sözleri gazeteye yazacak kadar cesareti nerden alıyorlar bunlara neden gerekli ders verilmiyor anlamış değilim bu yazar gibi birçok sapık insan türedi ülkemizde ama hiç kimse müdahalede bulunmuyor iyiye gitmediğimiz kesin
@baturay_bozkurt_1979 Doğru tercih etmek istemeyen etmez, ama edenden sanane, zaten en büyük sıkıntı bu, kanunlar ve özgürlük sınırları dahilinde hareket eden insanlara yinede bir başkasının karışma hakkını kendinde bulması. Bırakın başkalarının hayatını yaşamayı artık kendi hayatınızı yaşayın... Ülke yaşanır bir yer olarak kalsın.
ozaman valeybol yüzme jimlastik hepsini kapatalim ülkede böyle düşünenler olursa ülke ileri değil geri gider spora sin alet edilemezz
@slowfb e erdoganı neden sevmiyorsunuz adam calısıyor diyenlere kapak olsun...bulbulu altın kafese koymuslar ah vatanım demiş.. kadınları oyle yapmak istiyorsunuz.. AKP GELDİGİNDEN BU YANA BU GARİP FİKİRLER HORTLADI..KURTULUS SAVASINDA 7 DUVELLE SAVASIRKEN BİRDE BU YOBAZLARLA SAVASTIK BİZ...YİNE SAVASIRIZ
@baturay_bozkurt_1979 heee kanın evde otursun sana hizmetci olsun senin niyetin bu dinlen falan alakalı degil bu görusun...biz insanları eşit yarattık diyor
Senin ve senin gibi zihniyeti olanın zilliyetini seveyim.
millet ne ile uğraşıyor Adamların derdi ne
Nedir lan bu din din din!!!!! Her muhabbet her hareket dini problem be kardeşim? sanane olum benim dinimden inancımdan? Türkler bilinçli olarak Araplaştırılıyor ve bunu da din üzerinden yürütüyorlar! ben din kardeşliği değil kan kardeşliğini benimserim. Benim için aslolan şey Türktür. Bir Türk herhangi bir dine mensup olabilir hatta inanmayabilir de. Hiç bir sakıncası yok. Kadınların giyim kuşamları konusunda da erkeklerin söz hakkı oluşturması da terbiyesizliktir. Çok hoşuna gitmeyen izlemeyiversin.
ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN
trt ve diger yanlı tv ler gençligi yok ettiler. gençlik iman ihlas haya uzerine bir yayın yapmadılar.. kadın gureşi kocasıyla yatakta 4 duvar arasında yapar.ama tayyip bey ne derse o olur. patişahım çok yaşa
GÜREŞÇİ KIZIN ORASINI BURASINI YAZCANA KÜÇÜK ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDENLERİ YAZSAN BİRAZDA AMA OLURMU YAZMAZ ÇÜNKÜ UCU KENDİNE DOKUNUR TEK BİR YAZIN VARMI O KADAR ERKEK KIZ ÇOCUGUNA TECAVÜZ EDİLDİ VARSA HATIRLAT SAHTE DİN TÜCARI.
@tek_dilegim_mutluluk küçük kızlara tecavüz edenler sapık ve tam günahkardır, aynı şekilde ben müslümanım kuran inanıyorum diye söyleyip kızının yada kendisinin avret yerleri açamlarda teşhir edenlerde günahkardır, takiyyecidir, yalancıdır. Bu günahları işleyenleri ben de bu guruba dahil isiem bende günahkar olurum. Hepimizi Allah affetsin.
sen nasıl bir sapıksın la bu neyin kafası la olum nasıl azgın bi tekesin la sen taka taka buna mı taktın la sana dangal filmini öneriyorum tipine çay döktüğümün yazarı
çarşaflamı güreşsin
Bu kadınlar spor yapmasın demek çünkü bir çok spor mayo tarzı kıyafetle yapılıyor. Gayet uzun mayolar bence güreşde problem yok da bu Avrupalı bazı atlet ablalar ip mayo giyyo onlar tehlikeli
Bu adamın yaptığı suçtur. Sporu cinsiyetçi bir şekilde yorumlaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ile örtüşmemektedir. Bunun gibi adamları gazetesinde yazar olarak tutanların aklına şaşarım. Bunlar halkı kışkırtıp ya böyle olacaksın yada sizi yuhlayacağız diyen artniyetli kişilerdir. Bu adam için yasal süreç başlatılmalı
Sapıksınız hepiniz.. Sporcu bir kadının eğer sporunu değil başka yerlerini seyrediyorsanız sapıksınızdır. Bunun başka açıklaması yok.
taliban kafası, taliban zihniyeti ne diyeyim. bizi bu hallere getirenlere lanet olsun
işimiz güreş giysilerine kalsa iyi ülkemiz maalesef islamiyeti dini imanı zaten adam gibi yaşamıyor ki ..adımız müslüman ALLAH CC HU bizleri affetsin..adam doğru bir şeye parmak basmış zaten ilgilenilsin yani doğru edep haya kalmamış ki..spor adına ne rezaletler var daha ooo..
bir kadın kapalıykende resim cektirmesin. ya ilerde pişman olursa? nasıl bu kara leke silinecek geşmişinden ?? saçmalayan gazeteciler yüzünden türkiye bu halde.
BÖYLE BİR YORUM YAPAN KİŞİYLE AYNI HAVAYI TENEFFÜS ETMEK KADAR ZOR BİR ŞEY YOK..
kuran kursunda erkek öğrencilere tecavüz edilirken neden akit rahatsız olmuyorda böyle şeylerden rahatsızlık duyuyor ?
Lan seyretme aklına her ne geliyorsa sapık adam. Düşünüyorum benim aklıma ne geliyor seyrederken diye.. Bulamıyorum
çaresi var niyeti bozuk olan kızını spor yaptırmaz kimse kimseye zorla kendi yorumladığı dini kabul ettiremez.
AVRADI PEÇEDE TUTMANIZ YETMEZ.KESE KAĞIDINA SOKUN.! BELKİ OZAMAN RAHATLARSINIZ..Keskin sirke küpüne zarar verirmiş.Artık siz ve sizingibi radikalcilerde ülkeye zarar vermeye Başladılar.
Bu tür islami yorum yapanlara hemen linç girişimi yapılıyor. Tek sığınma noktalara bazı sapıkların küçük kızlara tecavüz olayları. Müslümanmısın, kuran a inanıyor isen oda günahkar bu şekilde avret yerlerini teşhir edenlerde günahkardır. O günah bu günah değil diyemezsiniz. Adam doğru söylemiş dokuz köyden kovulmaya çalışılıyor..
@osman_kardas_1959 Yahu ne yapılacak peki. Din,kuran,islam diyenler günahların en büyüklerini,üstelik çocuklara karşı işliyor. O zaman bir şapkanızı önünüze alın düşünün,bunda bir sakatlık var diye. Biz Yazın denizde nerede ise çıplak denecek mayolu-bikinili kızları kadınları görüyoruz,hiç kimse kimseye git öte bile demiyor. Tahrik oldum diyip birileri birilerinin ırzına zorla geçmeye kalkmıyor.Sence sakatlık nerede?
sen o örtüleri önce din denince aklina sadece kadin ve cinsellik gelen kendi cüruhunun erkeklerinin gözlerine ört. onlari başkalarinin karisina kizina bakmamayi öğret gerisi, kulla Allah arasinda... gerçi erkekler saç uzatmasin uzaktan görünce kadin sanip nefsim uyaniyor diyen sapik zihniyetten ne bekliyorsun ki...
onlar sizin kızlarınız değil, siz onlara hangi gözle bakıyorsunuz.
kimbilir o sporu seyrederken(seyretmiyorum deme çünki bir fikrin oluşmuş) neler düşünüyorsun akİT.
biride çıkıp demiyorki tenis oynayan bayanların süper minisi istek uyandırıyor,her zıpladıklarında iç çamaşırları gözüküyor,kalkmış diyorlarki güreşen bayanların görüntüsü abes
sen kızına giydirme, güreş yaptırma ama milletede karışma hanzo, gözünü televizyondan alamadığını da adım gibi biliyorum, Allah belanızı versin.
Akit dindarlık kisvesi altında İngiliz Derin Devletine çalışan bir kurum. Pkk'nın, Fetönün gazeteleriyle aynı yerde basılıyo gazeteleri. Kendilerini dindar, sağ, muhafazakar görüştenmiş gibi gösterip Atatürk'e de hakaret ediyor, böyle ipsiz sapsız haberler yapıyorlar. Amaçları sol görüşü kışkırtmak. Bunlara sağ-sol her görüşten insanın FETÖ'ye verdiği cevabı vermesi gerekiyor: Hoşşşşt! Ayrıca bunların sunucuları Mykonos adasında tatile gidiyor. Eşcinsellerin gittiği bir ada olarak biliniyor.
hepsinde oturup izliyorsunuz ama ?
Ülkede her şey güllük gülistanlık kitaba göre de güreşen kızlara dayandı mesele. Bırakın şu eski kafaları artık. Önünüze bakın ufkunuz genişlesin.
VALLA yazarın ne dedini apayrı bir konu ama ben şu kıyasa bakarım hakikaten eskilere bakıyorsun mesela bizim yağlı güreşlerimizde kıspet giyiyor erkek bu nasıl bir hassasiyet geniş düşünmedir ki erkeğin uzvunun zerresi dahi belli etmiyor ama günümüz güreşlerine bakıyorsun zaten iri kıyım adam esnek yukardan vucut gelişmiş bir bakıyorsun el kadar mayosu kıçına girmiş önde bamyası belirgin hakikaten iğrenç bir tablo yazarın bakış açısını kenara koyduğumuzda sosyolojik olarak gerçekte ortada bişey var yani bu gerçek aynı şekilde halterde öyle milelt spor seyretmek isterken bu mayo giiyilen sporla
@osman_yesildag_1978 MAŞALLAH İNCE NOKTALARA KADAR İYİ İNCELEMİŞSİN, ZİKRİNİZ BOZUK, BEN BAKINCA BİR ŞEY GÖREMİYORUM, 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUZU KUCAĞINIZA ALMAYIN DİYEN, ANASININ DİZ KAPAĞINDAN TAHRİK OLAN BİR ZİHNİYETE NE ANLATILABİLİR Kİ.
Türkiye hiç bir zaman bir Afganistan bir İran bir Suudi arabistan olmayacak,istediğiniz kadar yazın çizin.Ne Mutlu Türküm Diyene !
daha çok atletizm gibi ferdi yetenek branşlarında bayanlar kendilerini gösterebilirler . Daha şık olur kanaatındayım.
Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, kadınlar güreş organizasyonlarını "ne dini, ne de milli bir anlayışla bağdaşmayan bir durum" olarak yorumlamış. Ben de diyorum ki; Sizler neden KADINLARIN ZEKASI nı konuşmuyorsunuz da, Spor, Giyim, Kuşam, Yediği, İçtiği, Vb. ile uğraşıyorsunuz ! ! Kadınlarımız Giyimi, Kuşamı, Sporun, Yediği İçtiğinin ZARARI OLACAKSA KENDİSİNE ZARARI OLACAK; Kadınlarımız Giyimiyle, Kuşamıyla, Yaptığı Sporla SİZE NASIL ZARAR VERİYORLAR. Bakmazsınız Olur. Milletin Hakkını Başkalarına PEŞKEŞ Çekenler için neden bir şey demiyorsunuz ? Saygılarımla.
kadınlar evde otursun hiçbirşey yapmasın.senin gibi yobazlar yüzünden ne teknoloji gelişir ne de spor yazıklar olsun bu kafaya
akit gazetesinin ve onun yazarlarının ve bütün yönetiminin insanlıkla bağdaşır yanı varmı ki bu aptalca idiotca cümleyi sarf edebiliyorlar?birilerinin inayeti olmadan konuşamayan bu zavallı yayın organınının bu ülkede kadın düşmanlarının ki bunların başında kadınlara yönelik saldırılara hiçbir tedbitr almayan almak istemeyen hükümet olmak üzere onların ağzıyla konuşmSI abeşte iştigalden başka birşey değildir.delidir ne söylese yeridir.
bu filmi izleyin konuyla çok alakalı tabi gine anlayana: aamir khan dangal
Bu ülke laiktir,laik kalacak. Bunlardan hoşlanmıyor musun? Çevirirsin kafanı geçer gidersin,çocuklarına bu sporu yaptırmazsın. Bu tür faaliyetlerin olduğu yerlere gitmezsin. Bu kadar basit. Bu ülkeye şeriat kurallarını ithal etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bu ülke Ulu Önder Atatürk'un kurduğu demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. O kadar...
adam muslumanlara soylemiş..herkes ustune alınmasın bı zahmet.musluman olup buna hayır dıyen de gerızekalıdır zaten ve bu nedenle dıyaloga gerek yok
sizlerin içiniz fesat
yobazlasiyoruz :) sari saclim mavi gozlum birdaha gel, gel samsundan
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