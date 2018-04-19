Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Takvim gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında Remzi D.'nin, çevresine kendisini önce Ankara Barosu'nda kayıtlı avukat, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM'de kadrolu avukat olarak tanıttığı belirtildi. Remzi D. inandırıcı olabilmek için internete avukat cübbeli fotoğrafını koydu. "TBMM Hukuk Müşaviri" sıfatı ile kartvizit bastırıp herkese dağıttı. "TBMM adına davacı vekili" yazan dava dilekçesi hazırladı. Sosyal medyada kendini avukat olarak sunuyor, çevresi de onu avukat sanıyordu. Sahte avukat Remzi D., avukat B.K.'ye önce hemşeri olması sebebiyle yaklaşıp güvenini kazandı. İlerleyen günlerde bastırdığı kartvizitini gösterip, TBMM'de avukat/hukuk müşaviri olarak göreve başladığını söyledi.

HAYATI YALAN

İyice güven sağlayıp irtibatını güçlendirdikten sonra B.K.'ye bir gün, elinde çok kârlı bir arsa alım satım işi olduğunu söyledi ve bu işte birlikte hareket etme teklifinde bulundu. K. de Remzi D.'ye bu iş için banka üzerinden toplam 423 bin lira gönderdi. Remzi D., parayı aldıktan sonra arsanın satım işlerini, ardından para aktarım işlemlerini bahane ederek K.'yi bir süre oyaladı. Sonra da K. ile irtibatını kesti. B.K.'nin şikayeti üzerine Remzi D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.